Трамп допустил подписание сделки с Ираном «сегодня вечером»

Временное перемирие сторон истекает 21 апреля. Ранее Трамп сообщил, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. В свою очередь, агентство Fars писало, что Тегеран отказался от очередных встреч с Вашингтоном. Позднее МИД Ирана сообщил, что планов по новым переговорам пока нет.