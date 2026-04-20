Трамп допустил подписание сделки с Ираном «сегодня вечером»

Вашингтон и Тегеран подпишут «сделку» уже через несколько часов, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox Business.

Источник: РБК

Вашингтон и Тегеран подпишут «сделку» уже через несколько часов, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox Business.

«Сделка будет подписана сегодня вечером», — сказал он.

О какой именно сделке идет речь, Трамп не уточнил.

Раунд прямых контактов США и Ирана прошел при посредничестве Пакистана 11 апреля, однако стороны не смогли согласовать ключевые параметры возможной сделки. По данным Axios, американская сторона предлагала 20-летнюю паузу в обогащении урана. В ответ Иран настаивал на сокращении срока до пяти лет, пиcала The New York Times.

Временное перемирие сторон истекает 21 апреля. Ранее Трамп сообщил, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. В свою очередь, агентство Fars писало, что Тегеран отказался от очередных встреч с Вашингтоном. Позднее МИД Ирана сообщил, что планов по новым переговорам пока нет.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

