Трамп допустил подписание сделки с Ираном «сегодня вечером»

Вашингтон и Тегеран подпишут «сделку» уже через несколько часов, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox Business.
«Сделка будет подписана сегодня вечером», — сказал он.
О какой именно сделке идет речь, Трамп не уточнил.
Раунд прямых контактов США и Ирана прошел при посредничестве Пакистана 11 апреля, однако стороны не смогли согласовать ключевые параметры возможной сделки. По данным Axios, американская сторона предлагала 20-летнюю паузу в обогащении урана. В ответ Иран настаивал на сокращении срока до пяти лет, пиcала The New York Times.
Временное перемирие сторон истекает 21 апреля. Ранее Трамп сообщил, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. В свою очередь, агентство Fars писало, что Тегеран отказался от очередных встреч с Вашингтоном. Позднее МИД Ирана сообщил, что планов по новым переговорам пока нет.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.