Биричевский: Россия утверждается в качестве центра многополярного миропорядка

Россия сейчас утверждается в качестве одного из центров многополярного миропорядка. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
«В качестве одного из консолидирующих центров многополярного миропорядка утверждается Россия», — написал он в статье для издания «Евразийский диалог».
Представитель МИД отметил, что в настоящее время деструктивным фактором в глобальной политике становятся страны Запада, которые сохраняют курс на гегемонию и доминирование в мире.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, что сейчас мир перешел в стадию высочайшей конфликтогенности. При этом, по словам дипломата, движение к многополярности при этом будет реализовано.