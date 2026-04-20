Посол РФ отверг протест чешской стороны на публикацию Минобороны

В представительстве отметили, что данные МО РФ являются серьезным предупредительным сигналом, так как «общественность западных стран должна знать о рисках, связанных с поддержкой агрессивного киевского режима».

Источник: РИА "Новости"

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Праге Александр Змеевский отверг протест чешской стороны на публикацию Минобороны России адресов предприятий, расположенных в том числе на территории республики и участвующих в производстве и поставке БПЛА военного назначения Украине.

«В ходе встречи с генеральным директором Европейской секции МИД Чехии Ганой Губачковой посол России в Чехии Александр Змеевский решительно отверг протест чешской стороны на публикацию Минобороны России адресов предприятий, расположенных в том числе на территории Чехии и участвующих в производстве и поставке БПЛА военного назначения киевскому режиму, — говорится в сообщении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). — Александр Змеевский указал, что применение в ходе СВО БПЛА чешского производства не только против российских военнослужащих, но и в характерной для Киева террористической манере против гражданских лиц и инфраструктуры — грубейшее нарушение международного права. Подчеркнул, что, подпитывая украинские формирования военной продукцией, Чехия, наравне с таким же образом действующими европейскими странами, все сильнее вовлекает саму себя в конфликт вокруг Украины».

Заявление Минобороны РФ, отметило посольство, является серьезным предупредительным сигналом, так как «общественность западных стран должна знать о рисках, связанных с поддержкой агрессивного киевского режима».

