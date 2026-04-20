«В ходе встречи с генеральным директором Европейской секции МИД Чехии Ганой Губачковой посол России в Чехии Александр Змеевский решительно отверг протест чешской стороны на публикацию Минобороны России адресов предприятий, расположенных в том числе на территории Чехии и участвующих в производстве и поставке БПЛА военного назначения киевскому режиму, — говорится в сообщении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). — Александр Змеевский указал, что применение в ходе СВО БПЛА чешского производства не только против российских военнослужащих, но и в характерной для Киева террористической манере против гражданских лиц и инфраструктуры — грубейшее нарушение международного права. Подчеркнул, что, подпитывая украинские формирования военной продукцией, Чехия, наравне с таким же образом действующими европейскими странами, все сильнее вовлекает саму себя в конфликт вокруг Украины».