Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ тепло приветствовал узбекского лидера и поблагодарил его за неизменное личное внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном.

«Торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Узбекистана поступательно развивается. По итогам прошлого года наш товарооборот показал рост на 13,5% и превысил 427 миллионов долларов», — отметил Рустам Минниханов.

Согласно сообщению, Раис республики подчеркнул, что такой рост стал возможен благодаря налаженному взаимодействию между предприятиями двух сторон. Ряд этих компаний участвуют в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

«Рассматриваем эту выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, прежде всего, с близким нам Узбекистаном», — заверил Минниханов.

Стороны также обсудили совместные проекты по созданию промышленных парков.

Президент Узбекистана дал высокую оценку реализации современных проектов, в частности промышленным площадкам в Чирчике, Джизаке, Навои и Бухаре, и отметил личный вклад Рустама Минниханова в успех этих проектов.

В завершение встречи Раис республики пригласил делегацию Узбекистана по традиции принять участие в предстоящем Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

