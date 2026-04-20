Дуров обвинил ЕС в использовании аргумента по защите детей для цензуры

Илон Маск в 2024 году тоже рассказывал, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку». Компания должна была «тихо» подвергнуть цензуре определенные высказывания в обмен на отказ от штрафных санкций. «Если бы мы тихо цензурировали речь, никому не сообщая, они бы не стали нас штрафовать», — написал Маск, подчеркнув, что другие платформы уже приняли такое соглашение. Еврокомиссия в декабре 2025 года оштрафовала платформу на €120 млн.