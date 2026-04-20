Дуров обвинил ЕС в использовании аргумента по защите детей для цензуры

ЕС и Британия предлагают главам технологических компаний «секретные сделки» по цензуре, а в случае их отказа пойти на это возбуждают уголовные дела и объясняют свои меры защитой детей. Об этом основатель Telegram рассказал в своем канале.
«Защита детей» стала стандартным юридическим/PR-прикрытием", — отметил предприниматель.
Павел Дуров ранее, в ноябре, уже обвинял ЕС в использовании защиты детей как прикрытия для внедрения слежки и цензуры. Предприниматель писал в Х, что законопроекты ЕС освобождают чиновников от сканирования их сообщений, что, по его мнению, раскрывает истинные мотивы регуляторов.
Год назад Дуров также рассказывал о предложениях Европы о сотрудничестве взамен на «хорошие слова» о бизнесмене в суде. «Ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал он.
На публикацию тогда отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что «когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям».
Илон Маск в 2024 году тоже рассказывал, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку». Компания должна была «тихо» подвергнуть цензуре определенные высказывания в обмен на отказ от штрафных санкций. «Если бы мы тихо цензурировали речь, никому не сообщая, они бы не стали нас штрафовать», — написал Маск, подчеркнув, что другие платформы уже приняли такое соглашение. Еврокомиссия в декабре 2025 года оштрафовала платформу на €120 млн.
