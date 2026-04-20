Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров обвинил ЕС в использовании аргумента по защите детей для цензуры

Евросоюз предлагает владельцам крупных компаний сделки по цензуре их проектов, заявил основатель Telegram Павел Дуров. Бизнесмен настаивает, что уголовные дела ЕС возбуждает после отказов в сотрудничестве.

Источник: РБК

ЕС и Британия предлагают главам технологических компаний «секретные сделки» по цензуре, а в случае их отказа пойти на это возбуждают уголовные дела и объясняют свои меры защитой детей. Об этом основатель Telegram рассказал в своем канале.

«Защита детей» стала стандартным юридическим/PR-прикрытием", — отметил предприниматель.

Павел Дуров ранее, в ноябре, уже обвинял ЕС в использовании защиты детей как прикрытия для внедрения слежки и цензуры. Предприниматель писал в Х, что законопроекты ЕС освобождают чиновников от сканирования их сообщений, что, по его мнению, раскрывает истинные мотивы регуляторов.

Год назад Дуров также рассказывал о предложениях Европы о сотрудничестве взамен на «хорошие слова» о бизнесмене в суде. «Ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии», — написал он.

На публикацию тогда отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что «когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям».

Илон Маск в 2024 году тоже рассказывал, что Еврокомиссия предложила X «незаконную секретную сделку». Компания должна была «тихо» подвергнуть цензуре определенные высказывания в обмен на отказ от штрафных санкций. «Если бы мы тихо цензурировали речь, никому не сообщая, они бы не стали нас штрафовать», — написал Маск, подчеркнув, что другие платформы уже приняли такое соглашение. Еврокомиссия в декабре 2025 года оштрафовала платформу на €120 млн.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше