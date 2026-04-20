Губернатор Самарской области провел оперативное совещание в правительстве

Также на совещании обсудили благоустройство. 4 апреля в областном субботнике приняли участие более 33 тысяч человек, 18 апреля — свыше 60 тысяч. Во всероссийском субботнике 25 апреля планируется участие более 500 тысяч жителей Самарской области. Что касается вопроса отопления, то по нормативам подача тепла завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше +8 градусов. Обсудили, какие резервные сценарии работы есть при похолодании и какова готовность служб оперативно вернуть тепло.