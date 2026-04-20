Губернатор Самарской области провел оперативное совещание в правительстве

На оперативном совещании правительства 20 апреля обсудили паводок.

Источник: Иван Макеев

20 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве, где обсудил несколько ключевых тем жизни региона. В первую очередь подняли тему паводка. Сейчас режим повышенной готовности продолжает действовать в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, а также в Волжском, Красноярском и Кинельском районах. Подтопления есть, но преимущественно они затрагивают дачные участки.

«Предпринимаются все необходимые меры. Ситуацию с паводком контролируем. По оценке специалистов прогноз благоприятный. Тем не менее, поручил всем ответственным службам быть наготове. При необходимости будем оперативно реагировать», — рассказал глава региона.

Также на совещании обсудили благоустройство. 4 апреля в областном субботнике приняли участие более 33 тысяч человек, 18 апреля — свыше 60 тысяч. Во всероссийском субботнике 25 апреля планируется участие более 500 тысяч жителей Самарской области. Что касается вопроса отопления, то по нормативам подача тепла завершается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится выше +8 градусов. Обсудили, какие резервные сценарии работы есть при похолодании и какова готовность служб оперативно вернуть тепло.

Говоря о консолидации бюджета, Вячеслав Федорищев отметил, что регион работает в непростых экономических реалиях. Сейчас главная задача для Самарской области — повысить эффективность расходов, но при этом безусловным приоритетом остаются исполнение всех социальных обязательств, поддержка жителей, реализация нацпроектов и завершение строительства ключевых объектов инфраструктуры.

Также на совещании было объявлено о важных кадровых решениях. Министр транспорта региона Артур Абдрашитов покидает свою должность. Полномочия министра финансов Ольги Собещанской, в свою очередь, расширили. Теперь она будет курировать финансирование профессиональных спортивных клубов, углубление цифровизации и кадровую оптимизацию. В завершение совещания рассмотрели обращения граждан по вопросам ЖКХ, благоустройства и транспорта, губернатор дал необходимые поручения.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше