Запрет на русский язык в латвийских школах, включая общение на переменах, серьёзно затормозит развитие страны и отбросит её далеко назад. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с «Абзацем».
Парламентарий напомнил, что русофобская политика в Латвии идёт ещё с конца 1980-х годов. По его словам, это связано с детскими травмами латвийской «государственности» начала прошлого века.
Новичков подчеркнул, что латвийские власти проявляют чудовищную последовательность и омерзительную основательность в этом вопросе. Он отметил, что позиция России здесь должна быть чёткой: страна всегда будет защищать права и законные интересы своих соотечественников.
«Отказ от русского языка отсекает всех граждан Латвии вне зависимости от национальности от громадного наследия русской культуры, которое, конечно, имеет всемирное значение. Это отбрасывает Латвию на столетия назад. Надежды на благоразумие, увы, пока не наблюдается», — уточнил депутат.
Ранее о новом запрете рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов. Он пояснил, что ученикам теперь нельзя разговаривать между собой на любом языке, кроме государственного, даже в свободное время, но только на территории школы.