Лавров в разговоре с Арагчи указал на необходимость сохранить перемирие

Иран и США должны соблюдать условия перемирия и не допускать рецидива конфронтации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Арагчи проинформировал собеседника о позиции Ирана в связи с нарушениями режима прекращения огня со стороны США. Он назвал незаконной блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза.
«С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах», — говорится в заявлении МИДа.
Также глава российского министерства указал на важность продолжать дипломатические усилия, которые направлены на «удержание ситуации от бесконтрольной эскалации». Также Лавров подтвердил готовность России помогать Ирану в переговорах со странами Персидского залива.
8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения соглашения. Спустя несколько дней Вашингтон ввел морскую блокаду Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут блокировать суда, направляющиеся в иранские порты или покидающие их.
