Лавров в разговоре с Арагчи указал на необходимость сохранить перемирие

Иран и США должны соблюдать условия перемирия и не допускать рецидива конфронтации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Источник: РБК

Иран и США должны соблюдать условия перемирия и не допускать рецидива конфронтации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Арагчи проинформировал собеседника о позиции Ирана в связи с нарушениями режима прекращения огня со стороны США. Он назвал незаконной блокаду Ормузского пролива и захват иранского контейнеровоза.

«С российской стороны вновь акцентирована необходимость сохранения перемирия, которое должно соблюдаться в изначально согласованных и объявленных пакистанскими посредниками параметрах», — говорится в заявлении МИДа.

Также глава российского министерства указал на важность продолжать дипломатические усилия, которые направлены на «удержание ситуации от бесконтрольной эскалации». Также Лавров подтвердил готовность России помогать Ирану в переговорах со странами Персидского залива.

8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения соглашения. Спустя несколько дней Вашингтон ввел морскую блокаду Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут блокировать суда, направляющиеся в иранские порты или покидающие их.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше