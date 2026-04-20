Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изменятся ли отношения России с Болгарией после победы Радева: политолог дал ответ

Политолог Самонкин спрогнозировал улучшение отношений между РФ и Болгарией.

Источник: Комсомольская правда

Победа Румена Радева и его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах может открыть новую страницу в отношениях между Болгарией и Россией. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, Болгария, как Венгрия и Словакия, всё больше хочет защищать свои национальные интересы. Она готова к прагматичному сотрудничеству с Россией, даже несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО.

Самонкин отметил, что Софии очень нужны российские энергоресурсы. В частности, стабильные поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также новые гуманитарные и культурные проекты. Сейчас для этого сложились все необходимые условия.

Эксперт напомнил, что прежние болгарские власти следовали в основном пронатовскому курсу. При этом они часто не считались с мнением простых граждан.

Напомним, что коалиция бывшего президента Румена Радева уверенно победила на парламентских выборах в Болгарии, набрав 44,5% голосов. Такие цифры озвучил ЦИК страны после подсчета всех бюллетеней.

