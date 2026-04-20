Изменятся ли отношения России с Болгарией после победы Радева: политолог дал ответ

Победа Румена Радева и его партии «Прогрессивная Болгария» на парламентских выборах может открыть новую страницу в отношениях между Болгарией и Россией. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с «Абзацем».
Самонкин отметил, что Софии очень нужны российские энергоресурсы. В частности, стабильные поставки нефти по трубопроводу «Дружба», а также новые гуманитарные и культурные проекты. Сейчас для этого сложились все необходимые условия.
Эксперт напомнил, что прежние болгарские власти следовали в основном пронатовскому курсу. При этом они часто не считались с мнением простых граждан.
Напомним, что коалиция бывшего президента Румена Радева уверенно победила на парламентских выборах в Болгарии, набрав 44,5% голосов. Такие цифры озвучил ЦИК страны после подсчета всех бюллетеней.