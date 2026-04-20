В США допустили финансирование ОАЭ при ухудшении ситуации вокруг Ирана

США рассматривают возможность поддержки ОАЭ на фоне рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, заявил директор Национального экономического совета Хассетт. Ранее WSJ писала о переговорах ОАЭ и США о финансировании.

Источник: РБК

США, вероятно, окажут ОАЭ финансовую помощь в случае ухудшения экономической ситуации на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Национального экономического совета США Кевин Хассетт, передает Bloomberg.

По его словам, Вашингтон рассматривает ОАЭ как важного союзника и готов при необходимости оказать поддержку. «Я уверен, что министр финансов приложит все усилия, чтобы помочь им, если это будет необходимо», — сказал Хассетт в интервью CNBC. При этом он отметил, что, по его оценке, использование валютной своп-линии, скорее всего, не потребуется.

Открытие валютной своп-линии — это договоренность между двумя центральными банками, по которой они обмениваются национальными валютами на определенную сумму и срок, чтобы обеспечить банки и рынок ликвидностью в нужной валюте, снизить напряжение на валютном рынке и поддержать расчеты по внешней торговле и финансовым обязательствам.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ОАЭ ведут с США переговоры о финансовой поддержке на случай глубокого кризиса из‑за войны Вашингтона с Тегераном.

По данным собеседников издания, глава Центробанка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Федеральной резервной системы Соединенных Штатов (ФРС) возможность открытия валютной своп-линии. Делегация ОАЭ отметила, что худших последствий конфликта пока удалось избежать, но стране может понадобиться «спасательная линия».

WSJ указала, что резервы ОАЭ составляют около $270 млрд, однако операция США против Ирана ударила по нефтегазовому сектору, а блокада Ормузского пролива ограничила экспорт нефти танкерами и приток валютной выручки.

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, включая ОАЭ.

По данным Минобороны Эмиратов, ПВО страны с начала конфликта до перемирия перехватила 537 баллистических и 26 крылатых ракет, а также 2,2 тыс. беспилотников. Всего пострадали 234 человека, еще десять погибли.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше