В США допустили финансирование ОАЭ при ухудшении ситуации вокруг Ирана

По его словам, Вашингтон рассматривает ОАЭ как важного союзника и готов при необходимости оказать поддержку. «Я уверен, что министр финансов приложит все усилия, чтобы помочь им, если это будет необходимо», — сказал Хассетт в интервью CNBC. При этом он отметил, что, по его оценке, использование валютной своп-линии, скорее всего, не потребуется.
Открытие валютной своп-линии — это договоренность между двумя центральными банками, по которой они обмениваются национальными валютами на определенную сумму и срок, чтобы обеспечить банки и рынок ликвидностью в нужной валюте, снизить напряжение на валютном рынке и поддержать расчеты по внешней торговле и финансовым обязательствам.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ОАЭ ведут с США переговоры о финансовой поддержке на случай глубокого кризиса из‑за войны Вашингтона с Тегераном.
По данным собеседников издания, глава Центробанка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе обсудил с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителями Федеральной резервной системы Соединенных Штатов (ФРС) возможность открытия валютной своп-линии. Делегация ОАЭ отметила, что худших последствий конфликта пока удалось избежать, но стране может понадобиться «спасательная линия».
WSJ указала, что резервы ОАЭ составляют около $270 млрд, однако операция США против Ирана ударила по нефтегазовому сектору, а блокада Ормузского пролива ограничила экспорт нефти танкерами и приток валютной выручки.
После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, включая ОАЭ.
По данным Минобороны Эмиратов, ПВО страны с начала конфликта до перемирия перехватила 537 баллистических и 26 крылатых ракет, а также 2,2 тыс. беспилотников. Всего пострадали 234 человека, еще десять погибли.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.