Венгрия приостановит выход из МУС, заявил Мадьяр

«Я чётко заявил премьер-министру Израиля (Биньямину Нетаньяху — ред.): мы не будем выходить, потому что мои коллеги выяснили, что мы можем остановить выход до 2 июня. Правительство “Тисы” обозначило намерение, чтобы этот выход был приостановлен и Венгрия осталась членом МУС», — сказал Мадьяр на пресс-конференции.
Мадьяр добавил, что члены МУС обязаны исполнять его ордера и задерживать на своей территории тех, кого суд хочет арестовать. В 2024 году МУС выдал ордер на арест Нетаньяху.
Ранее парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил это тем, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы МО страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.