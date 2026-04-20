В ООН напомнили о защите гражданских судов на фоне атаки на российский сухогруз

В ООН сделали заявление о защите судов международным правом после атаки ВСУ на российский сухогруз в Азовском море.

В ООН напомнили о защите гражданских судов международным правом на фоне атаки на сухогруз России в Азовском море. Об этом сообщается в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Торговые суда являются гражданскими объектами и, как таковые, защищены от нападения, если они не соответствуют критериям, определяющим их как военные цели», — говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что члены экипажей таких судов также являются гражданскими лицами и не могут быть целями преднамеренных атак.

Напомним, что инцидент произошел 3 апреля. Перевозивший пшеницу сухогруз «Волго-Балт» атаковали украинские беспилотники в акватории Азовского моря. В результате удара судно получило критические повреждения. На сухогрузе также произошел пожар, а сам корабль начал тонуть.

Экипаж был вынужден покинуть судно и эвакуироваться на спасательной лодке. Через пару дней девяти членам экипажа удалось добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области.

