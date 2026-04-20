Трамп заявил, что новая сделка с Ираном гарантирует безопасность всему миру

«Сделка, которую мы заключаем с Ираном, будет намного лучше, чем совместный всеобъемлющий план действий», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что новая сделка гарантирует мир и безопасность не только для государств Ближнего Востока, но и других стран.
«Если сделка будет заключена при “Трампе”, она гарантирует мир, безопасность и защищенность не только для Израиля и Ближнего Востока, но и для Европы, Америки и всего остального мира», — подчеркнул президент.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.