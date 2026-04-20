Bloomberg узнал дату возобновления поставок нефти через «Дружбу»

Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» во вторник, 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. На этот день запланированы технические испытания трубопровода.
Как отмечает агентство, это откроет путь для Европейского союза к разблокированию кредита Киеву в размере €90 млрд ($106 млрд).
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о полученной от Брюсселя информации, что Киев готов возобновить прокачку с понедельника, 20 апреля, если Будапешт перестанет блокировать кредит. Вето на кредит Украине из бюджета ЕС, а также на новые санкции союза против России Венгрия наложила в феврале 2026 года из-за приостановки поставок нефти по «Дружбе».
Транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию прекратился в начале года. Киев назвал причиной ремонт трубопровода из-за повреждения. Будапешт и Братислава заявили, что Украина не пустила их инспекторов к нефтепроводу.
В понедельник, 20 апреля, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политику шантажа и возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба», если он готов к поставкам. Ранее Мадьяр заявил, что Орбан снимет вето на кредит Киеву, как только восстановятся поставки нефти.
В середине апреля Зеленский обещал завершить ремонт трубопровода до конца апреля. Точных дат окончания ремонта Киев не называл.
