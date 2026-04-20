Радий Хабиров рассказал подробности встречи с Президентом Узбекистана.

Глава республики Радий Хабиров рассказал корреспонденту «Башинформа» подробности встречи с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
КОРР.: Только что закончилась встреча с Президентом Узбекистана. О чем шел разговор?
Р. ХАБИРОВ: Задача была следующая. Мы с хокимом Ташкентской области Зойиром Тоировичем Мирзаевым доложили Президенту те решения, которые мы сделали за 2026 год. Самое главное мы докладывали — это как движется дело по технопарку. Знаете, вот если взять какие-то вообще в целом вещи общего характера, товарооборот у нас растет, значит, бизнесмены продают здесь товары, покупают товары, то есть это все идет, но нам всегда хотелось, чтобы были какие-то флагманские проекторы, которые предполагают более высокий уровень кооперации, предполагают более такой, знаете, что ли, значимый успех, значимые прибыли, значимые продвижения республики. Поэтому это парк «Бекабад». Мы доложили Президенту, что, я об этом уже говорил, что мы уже завершаем проектирование первых зданий технопарка. Это порядка 25 тысяч квадратных метров. Поэтому, в принципе, предполагаем, что с середины мая мы, наверное, уже приступим к реализации этого проекта. Он сам по себе не простой. Уже сам факт, что мы собираемся строить на территории чужой, скажем так, другого государства, это уже предполагает и всевозможное другое применимое право, другие процедуры какие-то, может, другие ГОСТы. Но, тем не менее, все-таки мы считаем, что это интересно. И самое главное, что вот мы еще ничего не приступили, но у нас вот на этих 25 тысячах квадратных метров уже есть 5 резидентов. То есть достаточно крупная компания. Значит, мы, конечно, ждем у себя тоже бизнес из Узбекистана. Это тоже было предметом нашего разговора. Значит, у нас просили наши коллеги, узбекские партнеры, это создание и строительство опто-распределительных складов. Сами понимаете, что Узбекистан — это родина прекрасных фруктов, прекрасных овощей и сухофруктов в том числе. Поэтому нужны логистические склады. Здесь республика выступает хабом, от которой разлетается продукция по всей Российской Федерации. Это была также моя мечта. Мы нашли партнёра в Узбекистане, который просил у нас землю в нашей особо экономической зоне, потому что он хочет построить завод бытовых приборов. Это холодильники, всевозможные пылесосы, бытовая техника, электрочайники и так далее. Всё это синхронизировалось с докладом Хокима Ташкентской области. Поэтому Президент принял наш доклад, на мой взгляд, был вполне доволен и удовлетворён. У нас как-то уже и с Президентом Республики Узбекистан складываются самые добрые и тёплые отношения. Он очень деятельный человек, очень внимательно относится ко всему, что привносит в Республику бизнес из других стран. С особой теплотой относятся к Республике Башкортостан, потому что всё-таки много общего у нас и у наших народов. Поэтому, в принципе, форум ещё продолжается, и наши коллеги ещё будут работать, здесь же целая бизнес-миссия, ну, а я завтра должен быть на работе.
КОРР.: Радий Фаритович, встреча была и с премьер-министром Узбекистана.
Р. ХАБИРОВ: Да, с премьер-министром была встреча. Выступали и принимали участие мы все, но выступал премьер-министр и заместитель Представителя Правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович. Мы такие общие контуры сотрудничества обозначили, в том числе и шла речь вот о тех действиях, которые Республика Башкортостан принимает. Мы еще обсудили очень важную тему. Ею мы будем отдельно заниматься. Ташкентская область, я вот самим глазами посмотрел, здесь сформирована достаточно серьезная туристическая отрасль и индустрия гостеприимства высокая. Я хочу довести до наших жителей Башкортостана — вполне комфортное место за не очень большие деньги. Получить: и горнолыжные трассы неплохие, и хорошие условия, хорошее питание, абсолютная безопасность, что немаловажно. Это очень важно для туристов. Этот вопрос мы тоже обсудили и по приезду, наверное, целую бизнес-миссию наших туроператоров отправим, чтобы они своими глазами посмотрели, что можно сделать.
КОРР.: Учитывая, что у нас общий менталитет, общая культура, язык хорошо здесь знают.
Р. ХАБИРОВ: практически можно понять. Здесь не будешь, как где-нибудь в Румынии, где ты вообще ничего не поймешь, как говорится. Здесь вполне можно объясниться. Здесь очень уважительное отношение к людям. Поэтому вопрос безопасности, он очень тоже важный, и я думаю, что это такое хорошее, конкурентное преимущество наших партнеров.
КОРР.: Денис Валентинович вместе со своим коллегой смотрели наш стенд Башкортостана, вот вы докладывали именно о «Бекабаде», и «Буринтех» они посмотрели.
Р. ХАБИРОВ: Да, о «Буринтехе» был сегодня. Я попросил президента Узбекистана поддержать действия «Буринтеха», потому что компания приняла решение заходить на рынок бурения, потому что услуги по бурению здесь тоже «Узбекнефтегаз» принимает, поэтому мы это очень приветствуем, потому что достаточно хороший инструмент они для бурения изготавливают. Более того, даже руководство «Буринтеха» готово, заходить и локализовать здесь производство, поэтому мы обсудили. Президент тоже, кстати, дал поручение, вот сегодня должна встреча состояться по этому вопросу.
КОРР.: Вообще технопарки мы же активно развиваем, у нас есть технопарк в Уфе с Амкодором, с белорусами. Технопарк в Узбекистане. Какие-то дальнейшие планы.
Р. ХАБИРОВ: Вы знаете, это новая история всё-таки. Я ещё раз говорю, мы будем иметь дело с другими ГОСТами, мы будем работать на территории другого государства, в чужой юрисдикции и так далее. Поэтому здесь надо очень аккуратно идти. Ведь понимаете, мы строим 25 000 кв. м и будем внимательно смотреть. А мы берём в аренду 100 га. На 100 га можно поселить миллион кв. м производственных помещений. Понятно, миллион мы не построим, но если правильно мы выбрали место, если правильно проведём маркетинговую компанию, и вообще в целом мы будем правильно управлять этим процессом. У нас есть здесь уже управляющая башкирская компания, которую мы по законодательству Узбекистана зарегистрировали, то это впереди большой экономический проект, который, усилит Башкортостан и деньги будут для республики приходить. Но это такой для нас первый опыт, я поэтому здесь очень аккуратно к этому отношусь.
КОРР.: Радий Фаритович, напряжённый сегодня день. С утра начали, время уже восьмой час вечера, устали?
Р. ХАБИРОВ: Устал, да. Знаете здесь много эмоций же, много энергии, поэтому. Ну ничего, мы приехали сюда работать.