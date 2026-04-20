Радий Хабиров рассказал подробности встречи с Президентом Узбекистана.

Р. ХАБИРОВ: Задача была следующая. Мы с хокимом Ташкентской области Зойиром Тоировичем Мирзаевым доложили Президенту те решения, которые мы сделали за 2026 год. Самое главное мы докладывали — это как движется дело по технопарку. Знаете, вот если взять какие-то вообще в целом вещи общего характера, товарооборот у нас растет, значит, бизнесмены продают здесь товары, покупают товары, то есть это все идет, но нам всегда хотелось, чтобы были какие-то флагманские проекторы, которые предполагают более высокий уровень кооперации, предполагают более такой, знаете, что ли, значимый успех, значимые прибыли, значимые продвижения республики. Поэтому это парк «Бекабад». Мы доложили Президенту, что, я об этом уже говорил, что мы уже завершаем проектирование первых зданий технопарка. Это порядка 25 тысяч квадратных метров. Поэтому, в принципе, предполагаем, что с середины мая мы, наверное, уже приступим к реализации этого проекта. Он сам по себе не простой. Уже сам факт, что мы собираемся строить на территории чужой, скажем так, другого государства, это уже предполагает и всевозможное другое применимое право, другие процедуры какие-то, может, другие ГОСТы. Но, тем не менее, все-таки мы считаем, что это интересно. И самое главное, что вот мы еще ничего не приступили, но у нас вот на этих 25 тысячах квадратных метров уже есть 5 резидентов. То есть достаточно крупная компания. Значит, мы, конечно, ждем у себя тоже бизнес из Узбекистана. Это тоже было предметом нашего разговора. Значит, у нас просили наши коллеги, узбекские партнеры, это создание и строительство опто-распределительных складов. Сами понимаете, что Узбекистан — это родина прекрасных фруктов, прекрасных овощей и сухофруктов в том числе. Поэтому нужны логистические склады. Здесь республика выступает хабом, от которой разлетается продукция по всей Российской Федерации. Это была также моя мечта. Мы нашли партнёра в Узбекистане, который просил у нас землю в нашей особо экономической зоне, потому что он хочет построить завод бытовых приборов. Это холодильники, всевозможные пылесосы, бытовая техника, электрочайники и так далее. Всё это синхронизировалось с докладом Хокима Ташкентской области. Поэтому Президент принял наш доклад, на мой взгляд, был вполне доволен и удовлетворён. У нас как-то уже и с Президентом Республики Узбекистан складываются самые добрые и тёплые отношения. Он очень деятельный человек, очень внимательно относится ко всему, что привносит в Республику бизнес из других стран. С особой теплотой относятся к Республике Башкортостан, потому что всё-таки много общего у нас и у наших народов. Поэтому, в принципе, форум ещё продолжается, и наши коллеги ещё будут работать, здесь же целая бизнес-миссия, ну, а я завтра должен быть на работе.