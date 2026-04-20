На Украине военкомы «мобилизовали» съёмочную группу из Франции

Всю съёмочную группу повалили лицом на землю, после чего водителя и переводчика запихнули в бус и отправили в распределительный центр. По дороге военкомы стали объяснять свои действия «стандартной проверкой документов». В итоге переводчик трое суток провёл в тюрьме, а водителя насильно отправили в учебный центр ВСУ. Представители телеканала намерены обжаловать действия украинских военкомов.