Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22M3 выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве отметили, что полет был плановым. Бомбардировщики летели в сопровождении истребителей Су-35.
«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в сообщении.
Дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, отметили в Минобороны.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.
Последний раз бомбардировщики Ту-22М3 выполняли плановый полет над Балтийским морем в январе. Его продолжительность составила пять часов.
