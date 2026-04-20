Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем

Источник: РБК

Дальние бомбардировщики Ту-22M3 выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что полет был плановым. Бомбардировщики летели в сопровождении истребителей Су-35.

«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в сообщении.

Дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, отметили в Минобороны.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.

Последний раз бомбардировщики Ту-22М3 выполняли плановый полет над Балтийским морем в январе. Его продолжительность составила пять часов.

