«Боль и потрясение верующих»: В РПЦ потребовали строгих мер за надругательство над статуей Христа

«Упомянутый преступный акт намеренного поругания святыни со стороны военнослужащего ЦАХАЛ стал широко известен во всём христианском мире и причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Такой поступок ставит под вопрос недавнее утверждение Биньямина Нетаньяху, согласно которому в регионе Ближнего Востока “только Израиль защищает христианскую общину, которая растёт и процветает”, — сказал Балашов.
Он также обратил внимание на неоднократные заявления христианских лидеров в Святой земле во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III о серьёзных проблемах верующих в Израиле.
Ранее Израиль признал инцидент с повреждением статуи Иисуса Христа на распятии в Ливане бойцом ЦАХАЛ и принёс извинения за его действия. Глава МИД страны Гидеон Саар подчеркнул, что поступок военнослужащего противоречит государственным принципам и не отражает ценностей Израиля. Он заверил, что страна уважает разные религии и намерена сохранять курс на терпимость.
Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.