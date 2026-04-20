«Боль и потрясение верующих»: В РПЦ потребовали строгих мер за надругательство над статуей Христа

Ранее Израиль признал инцидент с повреждением статуи Иисуса Христа на распятии в Ливане бойцом ЦАХАЛ и принёс извинения за его действия. Глава МИД страны Гидеон Саар подчеркнул, что поступок военнослужащего противоречит государственным принципам и не отражает ценностей Израиля. Он заверил, что страна уважает разные религии и намерена сохранять курс на терпимость.