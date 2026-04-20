Депутаты отозвали проект лишения гражданства за отказ от воинского учета

Проект закона внесли в Думу в июле 2025 года глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. В нем говорилось, что если люди, которые приобрели гражданство России, без уважительной причины не встали на воинский учет, то военный комиссариат направляет соответствующую информацию в МВД. Ведомство на основании этих данных принимает решение о прекращении гражданства. Если человек в течение 30 дней явится в военкомат, то основание для прекращения гражданства будет аннулировано.