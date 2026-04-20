Депутаты отозвали проект лишения гражданства за отказ от воинского учета

Авторы законопроекта, который устанавливает в качестве основания для лишения приобретенного гражданства отказ от постановки на воинский учет, отозвали его, следует из электронной базы Госдумы.
Проект закона внесли в Думу в июле 2025 года глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев. В нем говорилось, что если люди, которые приобрели гражданство России, без уважительной причины не встали на воинский учет, то военный комиссариат направляет соответствующую информацию в МВД. Ведомство на основании этих данных принимает решение о прекращении гражданства. Если человек в течение 30 дней явится в военкомат, то основание для прекращения гражданства будет аннулировано.
Правительство в целом поддержало инициативу, но сочло необходимым в некоторых местах доработать текст, например, скорректировать формулировку об уклонении «без уважительной причины» и синхронизировать сроки направления заключения об отсутствии постановки на учет и его отмены в случае явки гражданина. Комитет по обороне также высказывал замечания.
В январе был представлен скорректированный текст законопроекта. На следующий день комитет дал положительное заключение и рекомендовал рассмотреть его в первом чтении в марте.
Всего сейчас в законе «О гражданстве» указано более 75 статей УК, за нарушение которых могут лишить приобретенного гражданства. Это в том числе убийство, изнасилование детей, групповое изнасилование, пропаганда терроризма, сотрудничество с другими странами против безопасности России, распространение фейков об армии, дискредитация российских вооруженных сил, демонстрация нацистской символики и так далее.
Последний раз этот список расширялся летом 2025 года.