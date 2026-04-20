Радиоразведка Украины собирает информацию о гражданских объектах Белоруссии

Речь идет о данных топливных компаний, а также о переговорах авиадиспетчеров с пилотами авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Украинская радиоразведка собирает информацию о гражданских объектах в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По информации источника, речь идет о топливных компаниях, а также о переговорах авиадиспетчеров с пилотами авиарейсов компании «Белавиа».

«Допросы военнопленных показали, что украинская радиоразведка активно собирает информацию о гражданских объектах Белоруссии», — сообщил источник.

Также отмечается, что один из украинских пленных разведчиков был переведен в штурмовое подразделение ВСУ за дисциплинарный проступок.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестован агент молдавских служб разведки. Отмечается, что прибывшие в Россию агенты планировали выполнять задания, которые угрожают безопасности страны и населению.