Назван день возобновления прокачки нефти по «Дружбе»

Прежде Виктор Орбан уже говорил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по «Дружбе» с 21 апреля при условии, что Будапешт перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро. Орбан подчеркнул: позиция Венгрии неизменна — «если есть нефть, то есть и деньги». Европарламент одобрил кредит в феврале, но требовалось единогласное решение.