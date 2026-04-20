Назван день возобновления прокачки нефти по «Дружбе»

Возобновление транзита откроет путь для Евросоюза к разблокированию кредита для Киева в размере 90 млрд евро.
Ранее Украина увязывала запуск «Дружбы» с отменой вето Венгрии на выделение этих средств. Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, заявлял, что Будапешт готов снять блокировку только после реального возобновления поставок. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр также не спешил помогать Киеву, увязывая вопрос с замороженными еврофондами для Будапешта.
Прежде Виктор Орбан уже говорил, что Украина готова возобновить поставки российской нефти по «Дружбе» с 21 апреля при условии, что Будапешт перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро. Орбан подчеркнул: позиция Венгрии неизменна — «если есть нефть, то есть и деньги». Европарламент одобрил кредит в феврале, но требовалось единогласное решение.
