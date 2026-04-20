МИД Ирана назвал нарушение перемирия со стороны США препятствием для переговоров

Первая встреча представителей США и Ирана состоялась в пакистанской столице 11 апреля. Переговоры, по оценке Дональда Трампа, прошли неудачно, и сторонам не удалось договориться по поводу ядерной программы Ирана и правил судоходства в Ормузском проливе. Через два дня США объявили блокаду иранских портов в районе этого морского коридора. 17 апреля Иран заявил об открытии Ормузского пролива, а на следующий день восстановил военный контроль над ним.