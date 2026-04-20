Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт

Политик подчеркнул, что венгерские власти будут обязаны выполнить предписание ордера Международного уголовного суда.
«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», — приводит слова Мадьяра телеканал.
Подобную точку зрения разделяют и в России. Ранее бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов назвал Биньямина Нетаньяху военным преступником. Поводом для такой оценки стал не вердикт МУС, а обвинительное заключение стамбульской прокуратуры, требующей пожизненного срока для израильского лидера и ещё 34 фигурантов.
