Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MTV.

Источник: Life.ru

Политик подчеркнул, что венгерские власти будут обязаны выполнить предписание ордера Международного уголовного суда.

«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», — приводит слова Мадьяра телеканал.

Подобную точку зрения разделяют и в России. Ранее бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов назвал Биньямина Нетаньяху военным преступником. Поводом для такой оценки стал не вердикт МУС, а обвинительное заключение стамбульской прокуратуры, требующей пожизненного срока для израильского лидера и ещё 34 фигурантов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше