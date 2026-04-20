Зеленский счел вывод войск из Донбасса стратегическим проигрышем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод украинской армии из Донбасса стал бы для Киева стратегическим проигрышем. Его слова приводит «РБК Украина».
«Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Конечно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, линия обороны, мы точно становимся слабее», — подчеркнул Зеленский.
В конце марта он сообщил, что Россия в ходе контактов с американской стороной дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. «А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия», — пересказал он российские условия.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Киев должен как можно скорее принять решение об отводе войск с территории Донбасса. «Это уже говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Взять на себя ответственность и принять это нелегкое решение», — считает Песков.
Решение Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса открыло бы перспективы для прекращения военных действий, отметил, в свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков.
Материал дополняется.