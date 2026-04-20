Испанская партия Педро Санчеса

Понятно, во многом такая фронда вызвана падением рейтинга соцпартии, которая решила сыграть на традиционном испанском антиамериканизме накануне ряда местных выборов. Однако на Кипре, как стало известно, может быть поставлен вопрос о «Европе нескольких скоростей». В частности, если в ЕС нет консенсуса, то группы стран получат право решать некоторые вопросы своим более узким «сообществом». В новом контексте, учитывая раздражение европейцев последствиями ближневосточного конфликта, и испанская инициатива может прозвучать по-новому, собрав поддержку немалого числа стран, включая Словакию, Ирландию.