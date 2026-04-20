Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанская партия Педро Санчеса

Премьер-социалист Испании Педро Санчес на заседании глав ЕС на Кипре заявил, что его страна намерена поставить вопрос о расторжении договора об ассоциации с Израилем. Он апеллирует к статье этого документа, требующей неукоснительного соблюдения прав человека, которые Израиль грубо нарушает, фактически подвергая геноциду палестинцев сектора Газа, а ныне разрушая и южные районы Ливана.

Испания, исторически связанная с арабскими странами Северной Африки, последовательна в своей критике агрессивной политики США и Израиля, запретив использование расположенных на ее территории военных баз США. А ранее Испания была единственной страной, которая гласно воспротивилась требованию НАТО увеличить военный бюджет до пяти процентов ВВП.

Понятно, во многом такая фронда вызвана падением рейтинга соцпартии, которая решила сыграть на традиционном испанском антиамериканизме накануне ряда местных выборов. Однако на Кипре, как стало известно, может быть поставлен вопрос о «Европе нескольких скоростей». В частности, если в ЕС нет консенсуса, то группы стран получат право решать некоторые вопросы своим более узким «сообществом». В новом контексте, учитывая раздражение европейцев последствиями ближневосточного конфликта, и испанская инициатива может прозвучать по-новому, собрав поддержку немалого числа стран, включая Словакию, Ирландию.