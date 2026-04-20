Испанская партия Педро Санчеса

Испания, исторически связанная с арабскими странами Северной Африки, последовательна в своей критике агрессивной политики США и Израиля, запретив использование расположенных на ее территории военных баз США. А ранее Испания была единственной страной, которая гласно воспротивилась требованию НАТО увеличить военный бюджет до пяти процентов ВВП.
Понятно, во многом такая фронда вызвана падением рейтинга соцпартии, которая решила сыграть на традиционном испанском антиамериканизме накануне ряда местных выборов. Однако на Кипре, как стало известно, может быть поставлен вопрос о «Европе нескольких скоростей». В частности, если в ЕС нет консенсуса, то группы стран получат право решать некоторые вопросы своим более узким «сообществом». В новом контексте, учитывая раздражение европейцев последствиями ближневосточного конфликта, и испанская инициатива может прозвучать по-новому, собрав поддержку немалого числа стран, включая Словакию, Ирландию.