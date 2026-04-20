Макрон назвал ошибкой закрытие Ормузского пролива и блокаду США

Комментируя информацию о том, что французский контейнеровоз попал под огонь в проливе, Макрон заверил: Франция не являлась конкретной целью. По его словам, после закрытия пролива Иран произвёл предупредительные выстрелы в сторону кораблей, которые начали его покидать. Судно не получило повреждений, никто не пострадал. На этом фоне Макрон призвал избегать эскалации и вновь выступил за безоговорочное открытие Ормузского пролива.