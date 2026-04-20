Эксперт Кузнецов назвал пиратством захват судна Ирана Соединенными Штатами

Атака и захват ВМС США иранского контейнеровоза Touska в Ормузском проливе являются ничем не прикрытым военным пиратством, а американские военные не имели права останавливать гражданское судно в иранских водах. Об этом «Российской газете» заявил главный редактор издательства «Морские вести России» Анатолий Кузнецов.
По словам эксперта, термин «приз», использованный американской стороной, применялся пиратами при захвате купеческих судов.
«Данный случай — явное и ничем не прикрытое пиратство. Иначе это назвать никак нельзя», — сказал Кузнецов.
Он пояснил, что военные корабли имеют право останавливать судно для проверки при подозрении на работорговлю или использовании корабля в пиратских целях.
Эксперт подчеркнул, что американцы имеют право останавливать гражданские суда исключительно в своих территориальных водах, а в нейтральных или иранских водах у Вашингтона такого права нет.
Ранее в МИД Ирана сообщили, что США захватом иранского судна нарушили перемирие.