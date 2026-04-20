Несовершеннолетняя россиянка Романова захотела остаться для проживания в Мексике

Находящаяся в Мексике несовершеннолетняя гражданка России Кристина Романова во время официального опроса заявила о своем желании остаться жить в этой стране. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
В тот же день посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас в Москве был вызван в МИД. Дипломат сообщил, что представители мексиканских правоохранительных органов провели следственный опрос несовершеннолетней россиянки, который проходил с участием сотрудников российского посольства.
— В ходе данного опроса она выразила намерение остаться для проживания в Мексике, — говорится в материале.
16 апреля МИД вызвал Мехиаса для обсуждения инцидента. На тот момент Романова находилась в специализированном закрытом учреждении под надзором органов опеки Мексики. Москва настаивала на предоставлении российским консульским работникам возможности встретиться с девушкой.
СМИ писали, что Романовой может угрожать продажа в рабство после достижения совершеннолетия. Уже в мае девушке исполнится 18 лет. Мать Романовой считает, что к делу могут быть причастны преступные картели. Злоумышленники якобы хотят использовать девушку в преступных целях.