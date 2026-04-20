Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несовершеннолетняя россиянка Романова захотела остаться для проживания в Мексике

Находящаяся в Мексике несовершеннолетняя гражданка России Кристина Романова во время официального опроса заявила о своем желании остаться жить в этой стране. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В тот же день посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас в Москве был вызван в МИД. Дипломат сообщил, что представители мексиканских правоохранительных органов провели следственный опрос несовершеннолетней россиянки, который проходил с участием сотрудников российского посольства.

— В ходе данного опроса она выразила намерение остаться для проживания в Мексике, — говорится в материале.

16 апреля МИД вызвал Мехиаса для обсуждения инцидента. На тот момент Романова находилась в специализированном закрытом учреждении под надзором органов опеки Мексики. Москва настаивала на предоставлении российским консульским работникам возможности встретиться с девушкой.

СМИ писали, что Романовой может угрожать продажа в рабство после достижения совершеннолетия. Уже в мае девушке исполнится 18 лет. Мать Романовой считает, что к делу могут быть причастны преступные картели. Злоумышленники якобы хотят использовать девушку в преступных целях.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше