«Не допустим никакого шантажа»: в Венгрии требуют от Украины возобновления поставок нефти через трубопровод «Дружба»

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Украины восстановить поставки нефти через трубопровод «Дружба». По его словам, если инфраструктура пригодна к работе, то транзит необходимо возобновить. В свою очередь, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его позиция неизменна: пока нет нефти, не будет и денег.
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре займёт пост премьер-министра Венгрии, потребовал от Владимира Зеленского возобновить поставки нефти через трубопровод «Дружба». Такое заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов о якобы скором возобновлении работы нефтепровода.
«Если нефтепровод “Дружба” пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием… Мы не допустим никакого шантажа», — приводит его слова РИА Новости.
Он подчеркнул, что хоть и не знаком с Зеленским, но ему не нравится, когда кто-то начинает придумывать новые условия, невзирая на уже существующие договорённости.
Днём ранее действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил от Украины сигнал о готовности восстановить поставки нефти через трубопровод «Дружба», если Будапешт снимет вето на кредит размером €90 млрд.
«Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег», — написал венгерский премьер в соцсети X.
Орбан добавил, что, как только поставки нефти возобновятся, Венгрия перестанет препятствовать одобрению кредита, в котором, как отметил Орбан, сама Венгрия никакого участия не принимает.
23 февраля Будапешт заблокировал выплату Украине в размере €90 млрд в связи с приостановкой поставок нефти через трубопровод «Дружба», снабжающий Венгрию и Словакию топливом.
«Пока Украина будет блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия будет блокировать военный кредит Украине на €90 млрд. Шантажировать нас не получится!» — писал Орбан в соцсетях.
Помимо этого, Венгрия прекратила поставки бензина и дизельного топлива Украине. Позднее Словакия, в свою очередь, расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электроэнергии и перестала экспортировать Киеву дизельное топливо.
14 апреля Еврокомиссия отложила на второе полугодие 2026 года планы по предоставлению Украине кредита в размере €90 млрд, сообщил на брифинге представитель ЕК Бала Уйвари.
«Еврокомиссия остаётся привержена планам предоставить первые выплаты в рамках этой программы в течение второго полугодия», — заявил он в ответ на вопрос о возможности быстро разблокировать выделение средств ввиду поражения Орбана на выборах. Слова Уйвари приводит ТАСС.
Решение о предоставлении Украине помощи в размере €90 млрд на 2026—2027 годы было принято не единогласно, а лишь 24 государствами — членами Евросоюза. Обещанный Киеву кредит должен быть сформирован путём выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом ЕС. Однако участвовать в этом захотели не все страны: Венгрия, Чехия и Словакия потребовали исключить их из подобных планов.