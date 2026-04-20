«Не допустим никакого шантажа»: в Венгрии требуют от Украины возобновления поставок нефти через трубопровод «Дружба»

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Украины восстановить поставки нефти через трубопровод «Дружба». По его словам, если инфраструктура пригодна к работе, то транзит необходимо возобновить. В свою очередь, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его позиция неизменна: пока нет нефти, не будет и денег.