Двух депутатов выгнали с заседания палаты общин после обвинений Стармера во лжи

С заседания палаты общин выгнали двух депутатов, обвинивших британского премьера Кира Стармера во лжи из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет LBC.

Во время встречи с парламентариями Стармер настаивал, что не был в курсе ситуации с назначением послом в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном.

В ответ на это депутат от правой партии Reform UK Ли Андерсон и депутат от левой партии Your Party Зара Султана назвали Стармера лжецом и покинули зал заседания.

Стармер уволил Мандельсона с поста посла в США в сентябре 2025 года из-за связей последнего с Джеффри Эпштейном.

В конце февраля стало известно, что Мандельсона задержали в Лондоне по подозрению в передаче секретной информации Эпштейну.

