Правительство утвердило список координаторов регистрации доменов

«Правительство утвердило официальный перечень автономных некоммерческих организаций, координирующих деятельность по регистрации доменных имён в зонах .ru, .рф, и .su. В список вошли две организации: АНО “Координационный центр национального домена сети Интернет” (для доменов .ru и .рф), АНО “Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей” (для домена .su)», — сказано в сообщении.