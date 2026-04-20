Двое британских парламентариев были удалены с заседания Палаты общин после того, как обвинили премьер-министра Кира Стармера в недостоверных заявлениях на фоне скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.
Глава правительства утверждал, что не располагал информацией о спорных обстоятельствах назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на то что ранее тот не прошёл внутреннюю проверку безопасности Министерства иностранных дел. Тем не менее дипломат получил пост, а позже был отправлен в отставку в сентябре прошлого года. Эти объяснения не убедили часть депутатов.
Представитель правой партии Reform UK Ли Андерсон открыто назвал премьер-министра лжецом и отказался взять свои слова обратно по требованию спикера Линдси Хойла, после чего покинул зал. Аналогичную позицию заняла депутат от левой партии Your Party Зара Султана, заявившая, что правительство вводит граждан в заблуждение. Для её удаления с заседания потребовалось отдельное решение парламента.
Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь с помощью милитаристской пропаганды, массовой миграции и отсутствия топлива.