Депутатов выгнали с заседания палаты общин после обвинений Стармера во лжи

С заседания палаты общин выгнали двух депутатов, обвинивших Стармера во лжи из-за скандала с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Двое британских парламентариев были удалены с заседания Палаты общин после того, как обвинили премьер-министра Кира Стармера в недостоверных заявлениях на фоне скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

Глава правительства утверждал, что не располагал информацией о спорных обстоятельствах назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на то что ранее тот не прошёл внутреннюю проверку безопасности Министерства иностранных дел. Тем не менее дипломат получил пост, а позже был отправлен в отставку в сентябре прошлого года. Эти объяснения не убедили часть депутатов.

Представитель правой партии Reform UK Ли Андерсон открыто назвал премьер-министра лжецом и отказался взять свои слова обратно по требованию спикера Линдси Хойла, после чего покинул зал. Аналогичную позицию заняла депутат от левой партии Your Party Зара Султана, заявившая, что правительство вводит граждан в заблуждение. Для её удаления с заседания потребовалось отдельное решение парламента.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь с помощью милитаристской пропаганды, массовой миграции и отсутствия топлива.

Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
