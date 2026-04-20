США работают с НАТО над миссией по ядерному сдерживанию, заявил Пентагон

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала государства. Также он рассказал, что страна вошла в эпоху «продвинутой ядерной доктрины», подчеркнув, что впредь французское атомное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь государств, которые смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также объявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.