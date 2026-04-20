«Мы продолжаем работать с нашими союзниками по НАТО над изучением путей укрепления надежности и эффективности миссии НАТО по ядерному сдерживанию», — говорится в письменных показаниях чиновника в сенате США.
Кадлек подчеркнул, что американское ядерное оружие остается подстраховкой для европейских союзников, однако основная ответственность за конвенционную оборону Европы должна лежать на самих союзниках Вашингтона.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала государства. Также он рассказал, что страна вошла в эпоху «продвинутой ядерной доктрины», подчеркнув, что впредь французское атомное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь государств, которые смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также объявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.