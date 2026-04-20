На Украине простые граждане дают отпор ТЦК, заявил Небензя

Небензя: ситуация на Украине очень тяжелая, граждане дают отпор людоловам из ТЦК.

ООН, 20 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине очень тяжелая, обычные граждане отказываются воевать за коррупционное руководство и дают отпор «людоловам» из ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы), сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Ситуация на Украине очень тяжелая. Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор “военкомам-людоловам” из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

Дипломат добавил, что военкомы ловят украинских мужчин на улице, в общественном транспорте и магазинах.

«Охота на украинских мужчин идет средь белого дня: их вытаскивают из квартир, частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти», — подчеркнул дипломат, отметив, что «хватают даже инвалидов».

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
