На Украине простые граждане дают отпор ТЦК, заявил Небензя

ООН, 20 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине очень тяжелая, обычные граждане отказываются воевать за коррупционное руководство и дают отпор «людоловам» из ТЦК (территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы), сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Ситуация на Украине очень тяжелая. Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор “военкомам-людоловам” из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Дипломат добавил, что военкомы ловят украинских мужчин на улице, в общественном транспорте и магазинах.
«Охота на украинских мужчин идет средь белого дня: их вытаскивают из квартир, частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти», — подчеркнул дипломат, отметив, что «хватают даже инвалидов».