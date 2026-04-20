Пентагон: США оказались в кризисе из-за ядерного сдерживания России и КНР

Пентагон: США оказались в кризисе из-за сдерживания одновременно России и КНР.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. США оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и Китая, а также растущих возможностей КНДР, признал в понедельник помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.

«Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, разворачивающийся прямо сейчас», — заявил Кадлек в сенате США, комментируя необходимость сдерживать одновременно РФ и КНР, параллельно с растущими возможностями КНДР.

«Мы вступили в новую, более опасную эпоху», — добавил Кадлек.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
