Сотрудники ТЦК мобилизовали в Черкассах местного жителя, пришедшего к военкомам, чтобы обновить статус брони.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
Отмечается, что гражданин Украины Кислинский был уволен из ВСУ в 2023 году. С тех пор он работал на ВПК-предприятии, где обеспечивалась бронь.
«Кислинский… попытался обновить свой статус в ТЦК, однако был отправлен повторно в учебную часть, где “добровольно” подписал контракт с ВСУ», — заявил представитель силовых структур.
Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель сказала, что на улицах украинских городов творится хаос из-за силовой мобилизации.