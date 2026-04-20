Сафонов — о поражении ПСЖ от «Лиона»: имеем то, что есть

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на поражение клуба от «Лиона» в матче 30-го тура Лиги 1.
«Вчера проиграли. Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно, тяжёлый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть», — написал Сафонов в своём Telegram-канале.
Напомним, что воспитанник «Краснодара» покинул свой родной клуб в 2024 году и присоединился к французскому гранду. В своём дебютном сезоне он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов.
В начале нынешнего сезона игрок не был основным вратарём, а затем выиграл конкуренцию и стал первым номером ПСЖ.
Ранее сообщалось, что ПСЖ не видит Сафонова основным вратарём и интересуется голкипером «Брайтона».