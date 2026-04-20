ООН, 20 апр — РИА Новости. В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу (использования простых украинцев в интересах Европы — ред.), а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю», — сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
