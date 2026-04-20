Небензя: РФ зафиксировала свыше 6,5 тыс. нарушений ВСУ пасхального перемирия

ООН, 20 апреля. /ТАСС/. Не менее 6,5 тыс. нарушений пасхального перемирия было зафиксировано Россией за 32 часа его действия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Не можем не прокомментировать обвинения в наш адрес в отношении нарушений объявленного президентом России [Владимиром Путиным] перемирия по случаю Пасхи. Надеемся, что эта мера все же позволила большому количеству православных людей в спокойной обстановке отметить великий праздник. Киев, разумеется, немедленно бросился обвинять Россию в нарушении перемирия. Однако российской стороной было зафиксировано не менее 6,5 тыс. нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных сил, и это всего лишь за 32 часа его действия, причем ВСУ обстреливали и гражданские объекты, среди мирных жителей есть погибшие, раненые», — сказал он на заседании Совета Безопасности по украинской тематике.
Глава российского постпредства отметил, что пасхальное перемирие «не может никоим образом рассматриваться как пролог к длительному прекращению огня». «Россия выступает за достижение долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования с устранением всех коренных причин конфликта, здесь не может и не должно быть никаких подмен, паллиативов или заблуждений», — подчеркнул Небензя.
Президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.