Небензя: РФ зафиксировала свыше 6,5 тыс. нарушений ВСУ пасхального перемирия

«Не можем не прокомментировать обвинения в наш адрес в отношении нарушений объявленного президентом России [Владимиром Путиным] перемирия по случаю Пасхи. Надеемся, что эта мера все же позволила большому количеству православных людей в спокойной обстановке отметить великий праздник. Киев, разумеется, немедленно бросился обвинять Россию в нарушении перемирия. Однако российской стороной было зафиксировано не менее 6,5 тыс. нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных сил, и это всего лишь за 32 часа его действия, причем ВСУ обстреливали и гражданские объекты, среди мирных жителей есть погибшие, раненые», — сказал он на заседании Совета Безопасности по украинской тематике.