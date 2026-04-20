В Москве врачи спасли жизнь итальянского режиссёра де Мальо

Итальянского режиссёра Клаудио де Мальо, которого госпитализировали ранее в Москве после кровоизлияния в мозг, выписали из больницы.
Об этом ТАСС заявил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.
Де Мальо прилетел в Россию, чтобы провести мастер-классы для местных студентов.
Когда ему стало физически плохо, его доставили в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина. Накануне Пасхи врачи провели сложную операцию.
«Это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи, в общем-то, подарили ему вторую жизнь», — заявил Заславский.