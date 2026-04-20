Российские дипломаты проверяют информацию о ранении россиянина в Мексике

МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о возможном ранении гражданина РФ при стрельбе на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в стране Яков Федоров.

«Мы видели эти сообщения, проверяем информацию», — сказал Федоров.

Ранее власти Мексики сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории пирамид Теотиуакан, после чего покончил с собой. В результате погибла женщина — гражданка Канады, еще несколько человек получили ранения.

На месте происшествия были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Власти ведут расследование обстоятельств случившегося.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше