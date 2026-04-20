Небензя: Зеленский осознает, что отдача от его европейских гастролей снизилась

ООН, 20 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его поездок по Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Зеленский прекрасно осознает, что окончательное скатывание украинской тематики на обочину международной политики в связи с эскалацией на Ближнем Востоке серьезно снижает отдачу от его гастролей по странам Европы. Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу», — сказал российский дипломат.