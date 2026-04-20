Познер — о поражении Андреевой от Рыбакиной: Елена умеет контролировать свои эмоции, в отличие от Мирры

Спортивный комментатор Владимир Познер высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
«Поражение Мирры от Рыбакиной меня не удивило. Елена очень сильно играет в последний год. Она умеет контролировать свои эмоции, в отличие от Мирры Андреевой. Если в первом сете ещё была борьба, то во втором Андреева уступала во всём: манере передвижения, выражению лица. Отсутствие уверенности и обреченность», — цитирует Познера «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что россиянке ещё предстоит очень много работать.
«Ей всего 18 лет и перед ней большая теннисная дорога. Но пока что ей тяжело справляться с такими соперницами как Рыбакина. Елена пока намного сильнее. Честь и хвала Андреевой, что сумела добраться до полуфинала», — добавил он.
В полуфинале соревнований девятый номер рейтинга уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 16 минут.
Россиянка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.
В финале Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
