Фактически Владимир Зеленский занимается экспортом только наемников и вооружений. Потом они «всплывают» в горячих точках по всему миру. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В реальности он экспортирует только наемников и оружие, которое всплывает в конфликтных точках по всему миру. Ну и, конечно, свои театральные представления, в основном на европейских подмостках», — сказал постпред для ТАСС.
Небензя также напомнил, что украинских мужчин хватают средь белого дня отовсюду. Он добавил, что людей избивают и калечат, не щадят даже тяжелобольных инвалидов. Такую «безопасность», по словам постпреда, Зеленский намерен экспортировать в другие страны.
Постпред добавил, что киевский главарь и европейские лидеры хотят продолжения конфликта на Украине, а не достигнуть мира.
Ранее KP.RU рассказал, кого начали активно продвигать как альтернативу Зеленскому.