В Болгарии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Он намерен выстраивать свой курс в соответствии с национальными интересами. В частности, Радев призывает к окончанию украинского конфликта и выступает за налаживание сотрудничества с Россией. Однако из-за подобных взглядов западные СМИ уже навесили на него ярлык «прокремлёвского» политика, приписав ему симпатии к Москве. Эксперты считают, что реакция Запада в отношении европейских госдеятелей, чья позиция отличается от той, которой придерживается Брюссель, связана с попыткой сохранить единый политический курс и ограничить распространение альтернативных мнений.
В Болгарии подвели предварительные итоги внеочередных парламентских выборов. Они стали уже восьмыми за последние пять лет из-за череды политических кризисов и невозможности сформировать крепкую коалицию. Согласно промежуточным результатам, уверенную победу одержала партия «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Среди 24 политических формирований (14 партий и десять коалиций), участвовавших в выборах, она набрала 44,5% голосов (1,4 млн человек сделали выбор в её пользу). На втором месте расположилась коалиция партии ГЕРБ и Союза демократических сил — 13,4% голосов (433 тыс. голосов), а на третьем — коалиция «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» с 12,7% поддержки (408 тыс. человек).
Румен Радев — бывший командующий ВВС Болгарии и президент страны, дважды избиравшийся на этот пост. В январе он 2026 года досрочно ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах, на которые заявился с собственной партией «Прогрессивная Болгария». Он последовательно выступает с антисистемных позиций, делая акцент на борьбе с коррупцией и демонтаже влияния старых политических элит. Радев поддерживает усиление роли государства в ключевых секторах экономики, прежде всего в энергетике, и настаивает на большей прозрачности управления.
Во внешней политике Радев занимает позицию, которую он сам определяет как прагматичную и ориентированную на национальные интересы. Он поддерживает членство Болгарии в ЕС и НАТО, однако критикует отдельные решения Брюсселя, особенно в сфере санкционной и энергетической политики. Выступает против расширения военной помощи Украине и за поиск дипломатических решений конфликта, подчёркивая риски для болгарской экономики и безопасности. В отношении России придерживается линии на диалог и сохранение экономических связей.
«В Евросоюзе мы единственная страна одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном всего этого механизма… для восстановления отношений с Россией», — говорил Радев.
Из-за таких взглядов западные СМИ уже окрестили его «пророссийским» политиком и едва ли не новым Виктором Орбаном — уходящим премьер-министром Венгрии, который занимает жёсткую позицию по отношению к Брюсселю и Киеву.
В частности, Telegraph накануне выборов писала, что Радев «может стать самым страшным кошмаром для ЕС».
«Дружественным Кремлю» политика назвали в Reuters, отметив его «убедительную победу» на выборах. По мнению агентства, Радев воспользовался тем, что по стране прокатилась волна недовольства политической нестабильностью и усталостью от коррупции. При этом в Reuters его сравнили c Виктором Орбаном, а не Петером Мадьяром, который на венгерских выборах сделал ставку на аналогичные темы.
«Предвыборная кампания Радева навевала ассоциации с прокремлёвским премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда он говорил о налаживании связей с Москвой и возобновлении беспрепятственных нефтегазовых поставок из России в Европу», — заявили в агентстве.
«Ориентированным на Россию» Радева сочли и в Politico, отметив, что его курс зачастую якобы соответствует кремлёвскому, особенно по вопросу украинского конфликта.
При этом сам политик категорически отвергает подобные выводы, отмечая, что его главным приоритетом являются национальные интересы Болгарии.
«Не вижу, в чём моя позиция пророссийская. У меня всецело проболгарские позиции, у меня позиции проевропейские», — подчёркивал Радев.
Реакция в мире.
Вместе с тем, как отметили в The Guardian, международного энтузиазма по поводу победы политика на выборах, который наблюдался неделю назад по отношению к Венгрии, практически не было.
«В соцсетях победителя никто из европейских лидеров пока что не поздравил», — подчеркнули в газете.
На данный момент итоги болгарских выборов прокомментировал председатель Евросовета Антониу Кошта, который заявил, что «с нетерпением ждёт» совместной работы в рамках Европейского совета над общей для ЕС повесткой.
Схожим образом высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав Болгарию страной, играющей важную роль в решении общеевропейских проблем.
Помимо них Радева поприветствовал лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Он подчеркнул, что результат голосования свидетельствует о широкой поддержке населением обозначенных политиком приоритетов.
«Полученный результат — свидетельство широкой поддержки населением обозначенных им приоритетов и курса на укрепление государственности, социальной справедливости, национальных интересов, восстановление диалога с Россией, а также на более прагматичный и взвешенный подход Европейского союза к принятию решений», — написал он в своём Telegram-канале.
Успех Радева на выборах отметил и президент Сербии Александр Вучич, выразив надежду, что сотрудничество Сербии и Болгарии продолжит развиваться в духе добрососедских отношений и общих интересов.
В свою очередь, в России отметили, что Москве импонирует его настрой на выстраивание диалога.
«Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путём диалога, прагматичного диалога с РФ», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Срежиссированный бойкот».
Политолог, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов считает, что западные СМИ активно используют ярлык «пророссийский» для формирования нужного Брюсселю общественного мнения.
«Это журналистское клише, которое активно распространяется с целью создать определённое восприятие конкретной фигуры. Политическая повестка любого государства не фиксируется исключительно на курсе по отношению к России или к Украине. Однако Брюсселю не нравится тот факт, что к власти приходят политики с альтернативным мнением. Поэтому их стараются либо выводить из игры, либо влиять на их репутацию», — пояснил эксперт в беседе с RT.
При этом он отметил, что реальные политические нарративы Радева станут ясны только спустя некоторое время, когда он примет на себя управление страной.
В свою очередь, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов связал кампанию западных СМИ против Радева с идеологией современного ЕС.
«Борьба с Россией и конфронтация с ней стали главной объединяющей идеологией Европейского союза. Именно это используется как обоснование для внутренней консолидации и подавления несогласных голосов. Любые политики, не разделяющие этот курс, автоматически объявляются пророссийскими, даже если они отстаивают национальные интересы своих стран», — сказал аналитик в комментарии RT.
Он подчеркнул, что речь идёт не столько о внешнеполитической ориентации, сколько о механизме политической маркировки.
В этом свете Ежов расценил фактическое отсутствие поздравлений Радева со стороны европейских лидеров как «срежиссированный бойкот».
«Но выглядит это по-детски, потому что речь идёт не об играх, а о реальной политике. Подобные действия мало чем мотивированы и носят скорее символический характер. Хотя они и неоправданны. Ведь одно дело, когда воздерживаются от реакции страны, считающие друг друга недружественными, и совсем другое — когда все эти государства находятся в одной лодке», — заметил политолог.
Схожего мнения придерживается и Суслов, называя игнорирование победы Радева евролидерами частью широкой политической борьбы.
«Никто из ведущих политиков Европы не поздравил Радева, потому что это отражение острой идейной борьбы внутри ЕС. Победа Радева наложилась на восприятие поражения Орбана как общего успеха проевропейского мейнстрима. А теперь стало очевидно, что национально ориентированные силы в Европе не ослабевают, а, наоборот, усиливаются», — рассуждает он.
И подобные процессы вызывают обеспокоенность европейских элит, добавил аналитик.
«Европа фактически позиционирует себя как находящуюся в состоянии конфликта с Россией — и всё больше втягивается в него. В этих условиях она болезненно реагирует на приход к власти политиков, которые не разделяют этот подход. Именно поэтому такие фигуры воспринимаются как угроза существующему курсу», — резюмировал Суслов.