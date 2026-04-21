В Болгарии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Он намерен выстраивать свой курс в соответствии с национальными интересами. В частности, Радев призывает к окончанию украинского конфликта и выступает за налаживание сотрудничества с Россией. Однако из-за подобных взглядов западные СМИ уже навесили на него ярлык «прокремлёвского» политика, приписав ему симпатии к Москве. Эксперты считают, что реакция Запада в отношении европейских госдеятелей, чья позиция отличается от той, которой придерживается Брюссель, связана с попыткой сохранить единый политический курс и ограничить распространение альтернативных мнений.