В Москве пройдут переговоры Лаврова с коллегой из Ливии

Главы дипломатических ведомств двух стран, вероятно, сосредоточатся на будущем развития двустороннего сотрудничества.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур проведут переговоры в российской столице.

Примечательно, что всего три дня назад на полях дипломатического форума в Анталье Лавров встретился с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. В российском дипведомстве по итогам встречи сообщили, что в ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подчеркнут неизменный настрой на дальнейшее содействие комплексной и устойчивой нормализации обстановки в этой стране. «Отмечена важность обеспечения инклюзивного характера общенационального диалога, нацеленного на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государств», — добавили в МИД РФ.

Кроме того, стороны в минувшую субботу рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений. В российском дипведомстве констатировали, что на встрече была «выражена обоюдная заинтересованность в укреплении и расширении торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия».

Вероятно, что на предстоящих переговорах главы дипломатических ведомств двух стран также сосредоточатся на будущем развития двустороннего сотрудничества. В 2023 году Россия возобновила дипломатическое присутствие в Ливии в связи с относительной стабилизацией военно-политической ситуации в этой стране, отмечали в МИД РФ. В российском дипведомстве также ранее обращали внимание на благоприятные перспективы двусторонних торгово-экономических отношений.

Ближневосточные проблемы.

Не исключено, что на переговорах помимо двусторонней повестки будет затронута международная проблематика, в частности кризис на Ближнем Востоке. Как неоднократно подчеркивали в МИД РФ, он был вызван неспровоцированной агрессией США и Израиля в отношении Ирана. Глава российской дипломатии подчеркивал, что Ближний Восток и зона Персидского залива — это «очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать». «То, что его сейчас пытаются просто разрубить, думаю, это едва ли приведет к результату. Но Палестина, сектор Газа и Западный берег реки Иордан не должны оставаться в тени и отодвигаться на задний план», — констатировал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

В МИД РФ также подчеркивали актуальность известной российской инициативы о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива через «налаживание диалога между всеми прибрежными странами — арабскими государствами и Исламской Республикой Иран — при участии и помощи внешних игроков, способных искренне содействовать достижению честного и устойчивого баланса интересов».

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
