В Москве пройдут переговоры Лаврова с коллегой из Ливии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур проведут переговоры в российской столице.
Примечательно, что всего три дня назад на полях дипломатического форума в Анталье Лавров встретился с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. В российском дипведомстве по итогам встречи сообщили, что в ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подчеркнут неизменный настрой на дальнейшее содействие комплексной и устойчивой нормализации обстановки в этой стране. «Отмечена важность обеспечения инклюзивного характера общенационального диалога, нацеленного на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государств», — добавили в МИД РФ.
Кроме того, стороны в минувшую субботу рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений. В российском дипведомстве констатировали, что на встрече была «выражена обоюдная заинтересованность в укреплении и расширении торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия».
Вероятно, что на предстоящих переговорах главы дипломатических ведомств двух стран также сосредоточатся на будущем развития двустороннего сотрудничества. В 2023 году Россия возобновила дипломатическое присутствие в Ливии в связи с относительной стабилизацией военно-политической ситуации в этой стране, отмечали в МИД РФ. В российском дипведомстве также ранее обращали внимание на благоприятные перспективы двусторонних торгово-экономических отношений.
Ближневосточные проблемы.
Не исключено, что на переговорах помимо двусторонней повестки будет затронута международная проблематика, в частности кризис на Ближнем Востоке. Как неоднократно подчеркивали в МИД РФ, он был вызван неспровоцированной агрессией США и Израиля в отношении Ирана. Глава российской дипломатии подчеркивал, что Ближний Восток и зона Персидского залива — это «очевидный кризисный узел, который непросто будет развязать». «То, что его сейчас пытаются просто разрубить, думаю, это едва ли приведет к результату. Но Палестина, сектор Газа и Западный берег реки Иордан не должны оставаться в тени и отодвигаться на задний план», — констатировал он в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин.
В МИД РФ также подчеркивали актуальность известной российской инициативы о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива через «налаживание диалога между всеми прибрежными странами — арабскими государствами и Исламской Республикой Иран — при участии и помощи внешних игроков, способных искренне содействовать достижению честного и устойчивого баланса интересов».