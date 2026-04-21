Пентагон: США оказались в кризисе из-за ядерного сдерживания России и Китая

Соединенные Штаты оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно РФ и КНР, а также растущих возможностей Северной Кореи. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.

— Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, который разворачивается прямо сейчас. Мы вступили в новую, более опасную эпоху, — сказал он в сенате США, комментируя необходимость сдерживать одновременно Россию и Китай, параллельно с растущими возможностями КНДР.

Чиновник добавил, что США в нынешних условиях собираются срочно действовать, проводя модернизацию и диверсификацию своих ядерных сил.

По его словам, на стратегическое сдерживание намерены потратить почти пять процентов всего военного бюджета Штатов в 2027 финансовом году, передает РИА Новости.

16 апреля глава Министерства армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей заявил о том, что Вашингтон рассматривает Москву в качестве противника. Он дал четкий ответ на вопрос законодателей о том, какой статус администрация президента США Дональда Трампа отводит РФ.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше