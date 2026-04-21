Пентагон: США оказались в кризисе из-за ядерного сдерживания России и Китая

Соединенные Штаты оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно РФ и КНР, а также растущих возможностей Северной Кореи. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек.
— Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, который разворачивается прямо сейчас. Мы вступили в новую, более опасную эпоху, — сказал он в сенате США, комментируя необходимость сдерживать одновременно Россию и Китай, параллельно с растущими возможностями КНДР.
Чиновник добавил, что США в нынешних условиях собираются срочно действовать, проводя модернизацию и диверсификацию своих ядерных сил.
По его словам, на стратегическое сдерживание намерены потратить почти пять процентов всего военного бюджета Штатов в 2027 финансовом году, передает РИА Новости.
16 апреля глава Министерства армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей заявил о том, что Вашингтон рассматривает Москву в качестве противника. Он дал четкий ответ на вопрос законодателей о том, какой статус администрация президента США Дональда Трампа отводит РФ.