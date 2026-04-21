В КЧР незаконно проданные земли курорта «Архыз» вернут в госсобственность

Армавирский городской суд принял решение вернуть в собственность государства незаконно проданные земли курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике.
Согласно информации объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель нарушили законодательство о противодействии коррупции и незаконно распорядились государственной землёй площадью 6 га в Зеленчукском районе КЧР.
Уточняется, что указанные земли относятся исключительно к федеральной собственности и не подлежат приватизации. При этом сегодня на данной территории возведены несколько некапитальных строений и здания отелей, а сами участки оформлены на ответчиков.
«Рассмотрев материалы гражданского дела, суд счёл установленным факт отчуждения государственных земель коррупционным способом», — говорится в заявлении.
В феврале президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с предпринимателем Александром Ткачёвым, председателем совета директоров группы «Мантера». Ткачёв представил амбициозный план по развитию туризма на юге страны. Речь идёт о создании мегакурорта, объединяющего три горнолыжных кластера: Красную Поляну, Архыз и Лаго-Наки.