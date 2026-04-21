На Украине нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю», — сказал он.
При этом Небензя добавил, что тем не менее итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не оставил идею прибрать к рукам украинский чернозём.