В центре Москвы произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла в центре Москвы, в результате чего было повреждено семь машин. Также очевидцы сообщают о погибшем мотоциклисте.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на Садовом кольце образовалась пробка. Движение по внешней стороне кольца осуществляется по одной полосе, по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — передаёт ведомство.

Днём ранее шестеро пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Петербурге.

Кроме того, сообщалось, что в Ленобласти 13 человек пострадали в ДТП с участием пяти машин.