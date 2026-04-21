В центре Москвы произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла в центре Москвы, в результате чего было повреждено семь машин. Также очевидцы сообщают о погибшем мотоциклисте.
В столичном Дептрансе сообщили, что из-за ДТП на Садовом кольце образовалась пробка. Движение по внешней стороне кольца осуществляется по одной полосе, по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — передаёт ведомство.
Днём ранее шестеро пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Петербурге.
Кроме того, сообщалось, что в Ленобласти 13 человек пострадали в ДТП с участием пяти машин.